Freund mit Messer schwer verletzt: Salzburgerin vor Gericht

Eine 37-Jährige hat sich am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verantworten müssen. Sie soll am 30. Oktober 2021 unter Alkoholeinfluss ihrem Lebensgefährten im Streit in dessen Wohnung in Hallein mit einem Küchenmesser in die Brust und in den Oberarm gestochen haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Frau sagte, sie habe den Mann weder töten noch verletzen wollen. "Ich wollte ihm nur Angst machen."