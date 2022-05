Anwältin veruntreute über eine Million Euro: Prozess in Graz

Eine ehemalige Rechtsanwältin aus der Steiermark hat sich am Montag wegen Veruntreuung von mehr als einer Million Euro an Klientengeldern im Grazer Straflandesgericht verantworten müssen. Die Frau soll über mehrere Jahre hinweg Geld, das ihr für Treuhandfonds übergeben wurde, für sich selbst verwendet haben. Die Angeklagte war umfassend geständig und führte als Motiv eine finanzielle Notlage in Folge einer Scheidung an: "Es tut mir unheimlich leid."