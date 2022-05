Die Zeitung "Los Angeles Times" berichtete von einem massiven Polizeiaufgebot. Sämtliche Opfer seien Erwachsene gewesen. Laguna Woods hat rund 19.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Erst am Samstag hatte ein Schütze in einem Supermarkt in Buffalo im US-Bundesstaat New York das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Die Tat hatte landesweit für großes Entsetzen gesorgt.