Verhör des Verdächtigen nach Bluttat in Piesendorf läuft

Nachdem am Freitag eine Frauenleiche mit schweren Stichverletzungen in der Gemeinde Piesendorf aufgefunden worden war, hat das Verhör des Verdächtigen begonnen. Es handelt sich dabei um den zunächst flüchtigen Ex-Mann des Opfers, der sich am Samstag der Polizei gestellt hatte. Die erstochene 30-Jährige hinterlässt laut Polizeiangaben zwei Kinder. Weitere Details zur Einvernahme oder zur Obduktion der Leiche wurden bisher nicht bekannt.