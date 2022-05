Drei Verletzte bei Brand in Mehrparteienhaus in Mödling

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Mödling sind Sonntagfrüh mehr als 20 Betroffene von der Feuerwehr mit Drehleitern und Teleskopmastbühnen gerettet worden. Drei Personen wurden verletzt, davon eine schwer und zwei leicht, sagte Sonja Kellner, Sprecherin vom Roten Kreuz Niederösterreich. Auch ein Notarzthubschrauber stand im Einsatz. Sieben Feuerwehren rückten mit rund 100 Mitgliedern aus, teilte das Bezirkskommando in einer Aussendung mit.