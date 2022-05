Zehn Kälber bei Großbrand im Bezirk Amstetten gerettet

Zehn Kälber sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei einem Großbrand in Neuhofen an der Ybbs (Bezirk Amstetten) gerettet worden. Neun Feuerwehren mit mehr als 100 Mitgliedern standen bei den Löscharbeiten im Einsatz, auch ein Hubsteiger wurde aufgeboten. Ein Übergreifen der Flammen vom Wirtschaftsgebäude auf das Wohnhaus und die Maschinenhalle konnte verhindert werden, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit.