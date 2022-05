Bereits 820.620 Krankheitsfälle in Nordkorea

In Nordkorea wächst offenbar die Sorge wegen der zunehmenden Zahl an Corona-Fällen. Das Land meldete am Sonntag 15 weitere Todesfälle wegen "Fiebers". Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA stieg die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 42 - bei 820.620 Krankheitsfällen und mindestens 324.550 mit medizinischer Behandlung.