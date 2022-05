Falscher Polizist erbeutete mehrere 100.000 Euro - Prozess

Wegen schweren Raubes, Amtsanmaßung und schweren gewerbsmäßigen Betrugs wird ein 42-Jähriger am Freitag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen. Er war Teil einer Bande, die sich fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgeben, vorwiegend an ältere Frauen herantreten und diese dazu bringen, ihnen Bargeld und Schmuck herauszugeben. Dem Angeklagten, der sich Inspektor Christian Rudolf nannte, werden fünf Fakten mit einem Schaden von mehr als 500.000 Euro zugeschrieben.