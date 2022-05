Hohe Haftstrafen nach Brand in Bukarester Nachtclub

Mehr als sechs Jahre nach dem verheerenden Brand in einem Bukarester Nachtclub mit 64 Todesopfern sind am Donnerstag acht Verantwortliche rechtskräftig zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Das Feuer war am 30. Oktober 2015 im Club Colectiv ausgebrochen, nachdem durch ein Feuerwerk während eines Konzerts die Inneneinrichtung in Brand geraten war. 26 Menschen starben sofort, die übrigen Opfer erlagen qualvoll Wochen und Monate später ihren Verletzungen.