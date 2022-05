Zwölf weitere Covid-Tote und rund 5.100 Neuinfektionen

In Österreich sind in 24 Stunden 5.134 bestätigte Ansteckungen mit SARS-CoV-2 hinzugekommen. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.867 Corona-Neuinfektionen, aber unter dem Wert vom vergangenen Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank dadurch leicht auf 379 Fälle je 100.000 Einwohner. Außerdem gab es zwölf weitere Todesfälle, jedoch merkliche Rückgänge in den Spitälern auf 818 infizierte Patientinnen und Patienten, davon 70 auf Intensivstationen.