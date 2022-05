15-Jähriger im Bezirk Mödling ertrunken

In Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist am Mittwochabend ein 15-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Der Jugendliche dürfte in einem Teich ertrunken sein, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Der Betroffene sei Nichtschwimmer gewesen. Eine an Ort und Stelle durchgeführte Reanimation blieb letztlich ohne Erfolg. Ob eine Obduktion angeordnet wird, werde sich im Laufe des Donnerstags entscheiden, teilte Schwaigerlehner mit.