Die Leichen wurden um 13.20 Uhr gefunden, die Ermittler waren am späten Nachmittag noch am Tatort, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Weitere Details - etwa zu einem etwaigen Motiv in dem Abschiedsbrief oder zur Frage, wann die tödlichen Schüssen abgegeben wurden - waren vorerst nicht bekannt.

Nach APA-Zählung handelt es sich um das 18. Tötungsdelikt in Österreich in diesem Jahr. Dabei wurden inklusive der 87-Jährigen in Wien-Landstraße bisher zwölf Frauen und Mädchen umgebracht.