Volksanwaltschaft fordert mehr Hilfe für ME/CFS-Kranke

Die Volksanwaltschaft hat zum Welt-ME/CFS-Tag am Donnerstag mehr Hilfe für Betroffene gefordert. 25.000 bis 80.000 Menschen leiden in Österreich an Myalgischer Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Starke chronische Schmerzen und neurologische Störungen gehen dabei mit Erschöpfung einher. Immer wieder würden sich Betroffene bei der Volksanwaltschaft melden, weil ihre Krankheit nicht ernst genommen wird, berichtete Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) am Mittwoch.