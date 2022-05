Dutzende Tote bei Kämpfen in Gefängnis in Ecuador

Bei Kämpfen rivalisierender Banden in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 43 Insassen getötet worden. Der Gewaltausbruch erfolgte in der Haftanstalt von Bellavista in der Provinz Santo Domingo de los Tsáchilas, wie die ecuadorianische Staatsanwaltschaft am Montag auf Twitter mitteilte. Die Kämpfe zwischen den Bandenmitgliedern seien in der Früh ausgebrochen, erklärte Innenminister Patricio Carrillo.