Mordprozess ohne Leiche um im Jahr 2005 verschwundene Frau

Ein spannender Mordprozess wird ab Montag am Wiener Landesgericht verhandelt. Einem 65-jährigen Mann wird vorgeworfen, vor mehr als 16 Jahren seine von ihm getrennt lebende Ehefrau umgebracht zu haben. Es wird ein reiner, auf vier Tage anberaumter Indizienprozess. Weder gibt es eine Leiche noch ist bekannt, wie die Frau zu Tode gekommen sein soll. Die Staatsanwaltschaft führt dazu in der Anklage aus, der Mann habe sie am 6. Dezember 2005 "auf bislang unbekannte Art getötet".