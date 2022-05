Lebensgefährlich Verletzter E-Scooter-Fahrer in Wien

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall in Wien-Landstraße lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann um 3.15 Uhr einen Schutzweg am Landstraßer Gürtel überquert, als er von einem Pkw erfasst wurde, der stadtauswärts auf der Rechtsabbiegespur unterwegs war und die Kreuzung mit der Adolf-Blamauer-Gasse in gerader Richtung übersetzte. Laut Zeugen soll er dabei eine rote Ampel ignoriert haben.