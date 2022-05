Falscher Polizist stahl in Tirol Gold vor Wohnungstür

Ein unbekannter Anrufer hat am Donnerstagabend eine 73-jährige Frau in Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) dazu gebracht, Gold im Wert von über 100.000 Euro in einem Stoffsack vor ihre Haustüre zu stellen. Von dort wurde es laut Polizei dann gestohlen. Der Mann hatte sich als Zivilpolizist ausgegeben und vor einem Einbrecher gewarnt, der in der Nähe gefasst worden sei. Dann fragte er die Frau am Telefon über ihre Wert- und Bargeldbestände aus.