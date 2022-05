Spanische Polizei jagt mutmaßlichen Schwulen-Serienmörder

Furcht und Unsicherheit machen sich dieser Tage in Bilbao im Norden Spaniens breit. In der baskischen Metropole, die mit ihren hippen Pintxo-Bars, ihrer Spitzengastronomie und einem eindrucksvollen Ableger des New Yorker Guggenheim-Museums Touristen aus aller Welt anlockt, ist nämlich nach Überzeugung der Polizei ein Serienmörder unterwegs. Einer, der es auf Schwule abgesehen hat, seine Opfer per Dating-App kontaktiert und bereits mindestens vier Männer getötet haben soll.