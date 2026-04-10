Gleich mehrere Mitglieder der Bundesregierung trafen sich, um mit Expertinnen und Experten über die neuen Formen digitaler Gewalt zu diskutieren und Problemlösungen zu finden. Im Fokus steht dabei die möglichst rasche Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen. Dieser wurde Ende November vorgestellt und sieht vor, das Sexualstrafrecht bei digitalen Delikten nachzuschärfen und die Rechtslage zu Cyberstalking umfassend zu evaluieren. Ein wichtiges Vorhaben ist dabei die Schaffung rechtlicher Konsequenzen für die missbräuchliche Verwendung von sogenannter Deepfakes, bei denen es sich um pornografische Darstellungen mithilfe der künstlichen Intelligenz handelt. Auch soll in Bezug auf Online-Plattformen evaluiert werden, ob eine stärkere inländische Gerichtsbarkeit möglich ist.

Es ist ein Männerproblem

„Es geht wirklich um die zügige Zuleitung von konkreten Vorschlägen, ja auch in den parlamentarischen Prozess, in die Umsetzung", versicherte die Frauenministerin. "Wir werden heute diskutieren, wie beispielsweise rechtliche Konsequenzen aussehen können", sagte sie. Die Veranstaltung betreffe das wichtige Thema, „dass wir in Österreich die Umstände nicht zur Kenntnis nehmen, dass jede dritte Frau in Österreich von Gewalt betroffen ist", sagte Medienminister Andreas Babler (SPÖ). „Es ist ein Männerproblem. Es sind Männer die Täter und hier gilt es strukturiert Maßnahmen zu setzen", erklärte der Vizekanzler.

„Wir haben in den letzten Jahren einige Maßnahmen getroffen", erinnerte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) an das Hass-im-Netz-Gesetz sowie die Verbote von Upskirting und dem Versenden von Dick-Pics. "Aber es ist eben immer wieder unfassbar, vor welchen neuen Phänomenen wir stehen", verwies sie auf Deepfakes. "Also wenn es nach mir geht, soll das heuer noch passieren", sagte sie auf Nachfrage zu einem Verbot von sexualisierten Deepfakes. Es sei aber auch eine EU-Richtlinie gegen Gewalt an Frauen in der Umsetzung und es solle "ein gesamtes Paket" geschnürt werden.

„Das Internet ist kein rechtsfreier Raum", betonte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos). Ihm gehe es darum, "dass wir an der Prävention ansetzen, bereits in den Kindergärten und in den Schulen". Alle, die in die Schule gehen, aber insbesondere junge Burschen, sollten einen respektvollen Umgang miteinander lernen und insbesondere auch die Gleichberechtigung der Geschlechter vermittelt bekommen. Neben den Schulen seien hier aber auch die Eltern in der Verantwortung.

Der Schutz von Frauen sei nicht verhandelbar – „weder offline noch online, weil wir uns bewusst sein müssen, dass digitale Gewalt echte Gewalt ist, diese gehört genauso konsequent verfolgt", forderte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP). „Das Problem ist: Verfahren dauern oft zu lange, Plattformen reagieren zu langsam und Täter haben zu wenig zu befürchten. Das müsse "ganz dringend" geändert werden.

Grüne vermissen handfeste Ergebnisse

Kritik kommt von den Grünen: „Die Bundesregierung inszeniert sich heute als entschlossene Kämpferin gegen digitale Gewalt, betätigt sich dabei aber einmal mehr nur als Ankündigungsweltmeister“, bemängelt Frauensprecherin Meri Disoski. Doch wann ein konkreter Gesetzesentwurf vorliegt, könne keines der anwesenden Regierungsmitglieder beantworten. Das ist keine ‚fast lane‘, das ist politische slow motion“.

In drei weiteren Runden Tischen zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Gewalt an Frauen im April und Mai sollen Maßnahmen gegen Femizide, Medien und ihre Verantwortung in der Berichterstattung sowie Machtmissbrauch behandelt werden. Bei letzterem geht es vor allem um die ausgeprägten Machtstrukturen in Sport, Kultur und Medien.