Österreich und Vietnam hätten ein gemeinsames Interesse an einer Welt, in der Verträge und die territoriale Integrität und Souveränität von Staaten respektiert werden, sagte Schallenberg zu Beginn des Delegationsgesprächs im Gästehaus des vietnamesischen Außenministeriums. Im Vorfeld des Treffens hatte er dem kommunistischen Land eine Schlüsselrolle in der Konfliktregion Südostasien beigemessen. Vietnam habe nämlich traditionell gute Beziehungen zu Russland, werde aber zugleich von dessen engem Bündnispartner China "aktiv herausgefordert". In den Territorialstreitigkeiten mit China pocht Vietnam auf die Einhaltung des Völkerrechts, genauso wie die europäischen Staaten dies im Fall der russischen Aggression gegenüber der Ukraine tun. Bei UNO-Resolutionen gegen den Aggressor hat sich Vietnam bisher immer der Stimme enthalten.

Gastgeber Bui ging in seinem Statement nicht auf die aktuellen internationalen Konfliktherde ein. Er sagte lediglich, dass Österreich und Vietnam "vor allem in multinationalen Foren und internationalen Organisationen eng zusammenarbeiten". Ansonsten hob er die wirtschaftlichen Aspekte der Visite hervor. So begrüßte der vietnamesische Außenminister, dass Schallenberg von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird. Schon jetzt sei Österreich unter den zehn wichtigsten vietnamesischen Exportmärkten in Europa. "Ich bin zuversichtlich, dass dieser Besuch eine wichtige Rolle bei der weiteren Vertiefung der ausgezeichneten Beziehungen spielen wird", sagte Bui zu Beginn des für gut zwei Stunden angesetzten Delegationsgesprächs.

Mit den von WKO-Vizepräsident Philipp Gady angeführten österreichischen Unternehmern wollte Schallenberg zu Mittag (Ortszeit) an einem Forum für Infrastruktur- und Technologiekooperation teilnehmen, bei dem es vor allem um staatliche Investitionsaufträge geht. Im Vorfeld der Reise hatte die vietnamesische Seite vor allem Interesse an österreichischem Know-how in den Bereichen Maschinenbau geäußert. Für Nachmittag (Ortszeit) waren noch Gespräche Schallenbergs mit Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung geplant. Zum Abschluss der Reise am Dienstag wollte Schallenberg Industrie- und Handelsminister Nguyen Hong Dien treffen.

Im Vorfeld des Treffens mit seinem Amtskollegen Bui versicherte Schallenberg, auch die Frage der Menschenrechtsverletzungen im Ein-Parteien-Regime ansprechen zu wollen. Erst vergangene Woche war ein bekannter vietnamesischer Blogger wegen Regierungskritik zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Während Außenminister Bui erst im September anlässlich des 50. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen in Wien war, absolviert Schallenberg den ersten "Stand-alone"-Besuch eines österreichischen Außenministers in Vietnam. Vor 28 Jahren war Alois Mock in Hanoi gewesen, allerdings als Begleiter des damaligen Bundespräsidenten Thomas Klestil.

Das 100-Millionen-Einwohner-Land Vietnam gilt als Wachstumsmotor Südostasiens. Im Zuge der Zuspitzung des Taiwan-Konflikts hat zusätzlich an Bedeutung gewonnen, weil viele große Unternehmen wie Samsung oder Apple ihre Produktion von China dorthin verlagern. Europäische Unternehmen profitieren seit 2020 von einem EU-Vietnam-Freihandelsabkommen, das praktisch alle Handelshemmnisse abbauen soll. Im Vorjahr erreichte das bilaterale Handelsvolumen zwischen Vietnam und Österreich 1,65 Milliarden Euro, wobei aber nur 226 Millionen Euro auf österreichische Exporte entfallen. Diese legten immerhin um 24 Prozent zu, während die Importe aus Vietnam um knapp 13 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro stiegen.