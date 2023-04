Delegationen zu Gespräch über Waffenstillstand im Jemen

Im Jemen sind Delegationen Saudi-Arabiens und des Omans eingetroffen, um mit den Houthi-Rebellen über einen dauerhaften Waffenstillstand in dem seit acht Jahren währenden Bürgerkrieg zu beraten. Sie seien in der Hauptstadt Sanaa angekommen, um mit dem Vorsitzenden des Obersten Politischen Rates der Houthi, Mahdi al-Mashat, zu beraten, meldete die von den Houthi geführte Nachrichtenagentur Saba am Sonntag.