Israelischer Gegenschlag auf Ziele im Libanon

Nach schwerem Beschuss durch mutmaßlich militante Palästinenserorganisationen aus dem Libanon hat Israels Armee in den frühen Morgenstunden Ziele im Libanon angegriffen. Das twitterte das israelische Militär am Freitag. Medienberichten zufolge gab es Explosionen südlich der Stadt Tyros. In der Nähe soll sich demnach ein palästinensisches Flüchtlingslager befinden. Donnerstagnachmittag waren laut Armee 34 Raketen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet gefeuert worden.