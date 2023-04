Die Festgenommenen hätten sich auf dem Tempelberg "gewaltsam verbarrikadiert", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten seien deshalb in die Al-Aqsa-Moschee eingedrungen.

Die radikale Palästinenserorganisation Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, sprach angesichts des Eingreifens der israelischen Polizei von einem "beispielloses Verbrechen" und rief die Palästinenser im Westjordanland auf, "in Massen zur Al-Aqsa-Moschee zu strömen, um sie zu verteidigen".

Aus Sicherheitskreisen im Gazastreifen hieß es, die beschossenen Einrichtungen gehörten dem bewaffneten Flügel der dort herrschenden Hamas. Sie seien bei dem Angriff schwer beschädigt worden.

Verletzt wurde Berichten zufolge niemand. Zuvor hatten militante Palästinenser im Gazastreifen mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Militärangaben wurden fünf davon auf israelischem Gebiet abgefangen, vier weitere landeten demnach auf offenem Gelände. Offiziell bekannte sich zunächst keine palästinensische Gruppierung zu dem Beschuss. Ein Sprecher der Hamas teilte jedoch nach dem israelischen Gegenangriff mit: "Die Bombardierung wird uns nicht einschüchtern, sondern unser Festhalten an der Ausübung unseres Rechts auf Unterstützung der gesegneten Al-Aqsa-Moschee verstärken." Gaza werde weiter die Menschen in Jerusalem und dem Westjordanland "mit allen Mitteln" unterstützen.

Wenige Stunden zuvor war es in Jerusalem zu schweren Konfrontationen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gekommen. Vor Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan war eine Verschärfung der ohnehin angespannten Sicherheitslage im Land befürchtet worden.

Die deutsche Regierung rief alle Seiten zur Deeskalation auf. "Die Ausschreitungen der vergangenen Nacht am Tempelberg erfüllen uns mit Sorge. Die Raketenangriffe in der Nacht von Gaza auf Israel verurteilen wir klar", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. Damit alle Gläubigen die anstehenden Feiertage Ramadan, Pessach und Ostern in Würde und Frieden begehen könnten, "darf es jetzt zu keiner weiteren Eskalation kommen". Dafür sei es essenziell, dass die zuständigen israelischen, palästinensischen und jordanischen Stellen weiter im engen Austausch blieben. Alle, die Einfluss auf die Lage hätten, stünden in der Verantwortung, "dass jetzt kein weiteres Öl ins Feuer gegossen wird und alles zu tun, um die Lage zu beruhigen".

Wegen des Status als besetztes Gebiet gelte für das Handeln israelischer Stellen in Ostjerusalem das humanitäre Völkerrecht, das sowohl die Pflicht zur Sicherung der öffentlichen Ordnung als auch das Gebot der Verhältnismäßigkeit beinhaltet, erklärte der Sprecher des deutschen Außenministeriums. Zugleich wisse man, dass auch am Tempelberg "immer wieder leider auch Akteure, Gruppen mit provokativen Absichten zugange sind, sowohl von palästinensischer als auch von israelischer Seite".