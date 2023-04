Explosionen in strategisch wichtiger Stadt Melitopol

In der strategisch bedeutenden ukrainischen Stadt Melitopol haben sich am heutigen Sonntag mehrere Explosionen ereignet. "Explosiver Sonntag für die Besatzer in Melitopol. Explosionen wurden in der Stadt gehört", teilte der gewählte Bürgermeister Melitopols, Iwan Fedorow, auf Telegram mit. Medienberichten handelte es sich um ukrainische Raketenangriffe auf ein Eisenbahngelände. Melitopol ist von zentraler Bedeutung für den Erhalt der russischen Landbrücke zur besetzten Krim.