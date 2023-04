Parlamentswahl in Finnland - Drei Parteien mit Siegchancen

Finnland wählt an diesem Sonntag ein neues Parlament. Drei Parteien ringen in dem künftigen NATO-Land darum, stärkste Kraft zu werden: Die konservative Nationale Sammlungspartei von Ex-Finanzminister und Oppositionschef Petteri Orpo lag in den jüngsten Umfragen knapp vor der rechtspopulistischen Partei Die Finnen und den Sozialdemokraten der amtierenden Ministerpräsidentin Sanna Marin. Die Wahllokale sind bis 20.00 Uhr (Ortszeit/19.00 Uhr MESZ) geöffnet.