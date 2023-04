Papst soll aus Krankenhaus entlassen werden

Papst Franziskus hat eine dritte Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" verbracht. Das katholische Kirchenoberhaupt, das wegen einer Bronchitis behandelt wurde, soll am späten Samstagvormittag das Krankenhaus verlassen, hieß es aus dem Krankenhaus. Für die Rückkehr des Pontifex in den Vatikan wurden Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Dutzende TV-Teams warteten am Samstag vor dem Spital, um den Papst beim Verlassen des Krankenhauses zu filmen.