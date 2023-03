Die Knesset legt ab kommender Woche eine Sitzungspause zum Pessach-Fest ein. Befürworter und Gegner der Reform zeigten sich zunächst wenig versöhnlich. Die Verschiebung wurde zuerst von einem von Netanyahus Koalitionspartnern, der ultra-rechten Partei Jüdische Stärke, bekanntgegeben. Diese wird von Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir angeführt, dem nach eigenen Angaben im Gegenzug für die Zustimmung eine neu zu gründende Nationalgarde unterstellt werden soll. Kritiker erklärten, damit erhalte Ben-Gvir eine Privat-Miliz. Er hatte vor der Bekanntgabe der Verschiebung sich erneut für die Reform starkgemacht. Die Regierung dürfe nicht "vor der Anarchie kapitulieren", twitterte er. In der Knesset beruht Netanyahus Mehrheit auf eine Allianz aus Konservativen, religiösen Fundamentalisten und rechten Nationalisten.

Oppositionsführer Benny Gantz begrüßte die Verschiebung, erklärte jedoch, er werde keine Kompromisse bei den Grundsätzen der Demokratie akzeptieren. Präsident Yitzhak Herzog sprach von einem richtigen Schritt. Er hatte am Montagmorgen von Netanyahu auf Twitter ein Umdenken gefordert. Die Gewerkschaft Histadrut sagte einen für Dienstag geplanten landesweiten Streik ab, der Medienberichten zufolge Institutionen von Häfen über Krankenhäuser bis zur Börse in Tel Aviv hätte umfassen sollen. Auch die USA und Großbritannien begrüßten in ersten Reaktionen die Verschiebung der Reform.

Auch Österreichs Justizministerin Alma Zadic (Grüne) begrüßte die Absage der Justizreform. "Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind die Werte, die uns mit Israel verbinden und alles was diese Werte stärkt, begrüße ich sehr", sagte Zadic Montagabend am Rande eines Besuch in Albanien gegenüber der APA. In der Justizreform der israelischen Regierung gebe es viele Punkte, "die den Rechtsstaat nicht fördern", so die Justizministerin, und stellte klar, dass sie die Reform "für einen Fehler" halte.

Die Spannungen nahmen über das Wochenende zu, nachdem Netanyahu Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kritik an der Reform abgesetzt hatte. Daraufhin verschärften sich die Demonstrationen. Die Reform soll der Regierung die Kontrolle über die Ernennung von Richtern am Obersten Gerichtshof geben. Zudem hätte sie die Möglichkeit, Gerichtsurteile auf der Grundlage einer einfachen parlamentarischen Mehrheit außer Kraft zu setzen. Kritiker sehen die Unabhängigkeit der Justiz und damit die Demokratie in Israel in Gefahr. Die Regierung hat erklärt, die Reform sei notwendig, um Richter zu zügeln und ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der gewählten Regierung und der Justiz herzustellen.

Die gegenwärtige Regierung steht so weit rechts wie kaum eine andere in der Geschichte Israels. Bei der Parlamentswahl Anfang November war der von Netanyahu angeführte Block auf 64 der 120 Sitze im Parlament gekommen. Netanyahu hatte zunächst eine schnelle Regierungsbildung angekündigt, tatsächlich gelang ihm das aber erst Wochen später und nur wenige Minuten vor Ablauf einer Fristverlängerung. Kritiker warfen ihm damals vor, sich erpressbar für Forderungen seiner extremen Verbündeten gemacht zu haben.