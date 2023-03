Alle Kandidaten gewinnen bei Wahl ohne Opposition in Kuba

Nach der Parlamentswahl in Kuba ziehen alle Kandidaten in die Nationalversammlung ein. Für die 470 Sitze waren am Sonntag 470 Kandidatinnen und Kandidaten angetreten, die im Voraus von staatlichen Kommissionen abgesegnet worden waren - alle bekamen nach dem vorläufigen Ergebnis die nötige Mehrheit der Stimmen, wie die Chefin der Wahlbehörde CEN, Alina Balseiro, am Montag mitteilte. Die Beteiligung lag ihr zufolge bei knapp 76 Prozent der gut acht Millionen Wahlberechtigten.