Borrell: Serbien und Kosovo nahe an Regelung der Beziehungen

Serbien und der Kosovo sind nach den Worten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell einer Regelung ihrer Beziehungen nahe gekommen. "Wir haben einen Deal", erklärte der Spitzendiplomat am späten Samstagabend nach zwölfstündigen Marathonverhandlungen im nordmazedonischen Ohrid am gleichnamigen See.