Brasiliens Präsident kündigt neue Indigenen-Gebiete an

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will "so schnell wie möglich" neue Indigenen-Gebiete in seinem Land ausweisen. Er habe das zuständige Ministerium gebeten, ihm alle Gebiete zu nennen, die als Indigenen-Reservate gekennzeichnet werden könnten, sagte Lula am Montag während einer Versammlung indigener Führer im nördlichen Bundesstaat Roraima.