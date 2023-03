Chinas Volkskongress beginnt Abschlusssitzung

Der chinesische Volkskongress ist am Montag in Peking zu seiner Abschlusssitzung zusammengekommen. Zum Ende der neuntägigen Plenartagung wollten die knapp 3.000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking die Arbeitsberichte und Weichenstellungen der Regierung sowie das Budget mit einer starken Steigerung der Verteidigungsausgaben um 7,2 Prozent absegnen.