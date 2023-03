Republikaner bricht mit Trump: "Geschichte wird ihn zur Verantwortung ziehen"

Überraschend harte Kritik von Ex-US-Vizepräsidenten Mike Pence an seinem früheren Chef, Donald Trump in Bezug auf die Ereignisse vom 6. Jänner 2021. Was an diesem Tag geschehen ist, sei eine Schande und dürfe als nichts anderes bezeichnet werden.