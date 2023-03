Neue Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

In Frankreich haben am Samstag landesweit erneut Hunderttausende Menschen gegen die Pensionsreform der Regierung protestiert. Größere Kundgebungen gab es in Paris, Nizza und Toulouse. Das Innenministerium bezifferte die Zahl der Demonstranten auf 368.000. Gewerkschaften hatten dagegen bis zu eine Million Menschen erwartet. Am Dienstag hatten 1,28 Millionen Personen demonstriert. Die Gewerkschaften riefen für Mittwoch zu weiteren Demonstrationen und Streiks auf.