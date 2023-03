Trump, der bis Jänner 2021 im Amt war, hatte sich eine auffälligere Gestaltung in den Nationalfarben Rot, Weiß und Blau gewünscht - mit einem tiefroten Streifen in der Mitte und einem dunkelblau lackierten Flugzeugbauch. Der dunkelblaue Farbton habe jedoch durch eine "größere Hitzeentwicklung" Probleme bereitet, erklärte die Luftwaffe.

Die neuen Maschinen der Air Force One sollen 2027 und 2028 vom Hersteller Boeing ausgeliefert werden, so dass der Gewinner oder die Gewinnerin der Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 zuerst mit den neuen Fliegern abheben wird. Auf ihnen soll nach Angaben der Luftwaffe die neue Lackierung aufgetragen werden: ein helles Blau in einem "moderneren Ton" und kein poliertes Metall mehr am Flugzeugrumpf.