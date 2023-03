Griechischer Ex-Finanzminister von Vermummten verprügelt

Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis ist Freitagabend in Athen von Vermummten angegriffen und verletzt worden. Der linke Oppositionspolitiker sei von einer Gruppe von etwa 20 Leuten in einem Restaurant entdeckt worden, berichteten mehrere griechische Medien am Samstag. Zunächst sei der 61-Jährige von der Straße aus beschimpft worden.