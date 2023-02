Berlin sagt weitere 120 Millionen Euro für Jemen-Hilfe zu

Deutschland sagt für das laufende Jahr insgesamt 120 Millionen Euro zur Bekämpfung der humanitären Not im Bürgerkriegsland Jemen zu. "In Jemen sehen wir seit Jahren eine der schlimmsten humanitären Katastrophen auf der Welt, (...) vor der die Welt immer wieder und viel zu oft die Augen verschlossen hat", sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag zum Besuch einer Geberkonferenz der Vereinten Nationen (UN) im schweizerischen Genf.