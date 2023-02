Belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja in Wien

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja tritt am Freitag in Wien auf. Tichanowskaja wurde als "Vertreterin des demokratischen Weißrusslands" zu einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingeladen, hieß es aus ihrem Umfeld. Tichanowskaja spricht im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und trifft Nationalratsabgeordnete. Das Treffen findet am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine statt.