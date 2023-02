In Serbien haben Hunderte Nationalisten mit Unruhen gedroht, sollte die Regierung einem Vorschlag westlicher Staaten zur Verbesserung der Beziehungen zum Kosovo folgen. Bei einer Rede während der Kundgebung am Mittwoch in Belgrad sagte der Ultra-Nationalist Damjan Knezevic: "Ihr (die Regierung) fürchtet Unruhen. Ich schwöre euch, wir sind zu mehr als das bereit."