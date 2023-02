Vor der Küste von Libyen hat sich nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) eine Flüchtlingstragödie ereignet. Ein Schiff mit rund 80 Menschen an Bord sei verunglückt, wie IOM am Mittwoch berichtete. 73 Menschen würden noch vermisst und seien wahrscheinlich tot. Sieben Menschen hätten sich unter widrigsten Umständen zurück an die Küste retten können und würden im Krankenhaus betreut. Das Schiff habe am Dienstag abgelegt, hieß es.