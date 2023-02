Demonstration gegen Justizreform vor israelischem Parlament

Tausende von Israelis haben am Montag vor dem Parlament in Jerusalem gegen die geplante Justizreform im Land protestiert. Sie schwenkten israelischen Flaggen und hielten Protestschilder in die Höhe. "Wir retten die Demokratie", stand auf einem davon. Landesweit kam es zu weiteren Protesten. Mitglieder zahlreicher Berufsgruppen nahmen am Montag an einem Streik teil. Die Parlamentsmehrheit zeigte sich unbeeindruckt: Der Justizausschuss billigte am Montag einen Teil der Reform.