Revolutions-Jahrestag im Iran inmitten von Protesten

Inmitten von systemkritischen Protesten haben im Iran die Feiern zum 44. Jahrestag der Islamischen Revolution begonnen. Zu den staatlich organisierten Kundgebungen am Samstag werden nach Angaben des Staatssenders IRIB Millionen Menschen in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten erwartet. Am Ende der Kundgebungen wird Präsident Ebrahim Raisi in Teheran eine Rede halten.