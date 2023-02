Papst Franziskus trifft Flüchtlinge im Südsudan

Papst Franziskus will am Samstag im Südsudan Binnenflüchtlinge und Migranten treffen. In der noch jungen Republik kommt es trotz einer Friedensvereinbarung seit Jahren immer wieder zu Konflikten, Kämpfen und Überfällen, weswegen viele Menschen ihre Häuser und Heimatregionen verlassen mussten.