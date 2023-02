Franziskus reiste am Freitagvormittag aus der Demokratischen Republik Kongo ab, wo er die ersten drei Tage seiner Afrika-Reise verbracht hatte. Bevor der Pontifex am Freitag in Kinshasa losflog, traf er sich in der kongolesischen Hauptstadt noch mit Bischöfen des Landes, das er "das grüne Herz Afrikas" und "eine Lunge für die ganze Welt" nannte. Franziskus ermutigte die Bischöfe in ihrer Arbeit. Die katholische Kirche ist populär in dem Land mit mehr als 100 Millionen Einwohnern - das zeigte sich auch an der Euphorie, die dem Papst bei seinem Besuch entgegengebracht wurde. "Danke, denn ihr seid eine Lunge, die der Weltkirche Atem verleiht!", sagte der Papst.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche sollte am Freitag gegen 15.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) in der südsudanesischen Hauptstadt Juba landen. Die christlich geprägte Republik hofft, dass der Besuch des Heiligen Vaters helfen kann, die Gewalt und die Konflikte in vielen Teilen des Landes einzudämmen oder zu beenden. Der Papst wird bei dem als "Pilgerreise des Friedens" bezeichneten Besuch vom anglikanischen Primas Erzbischof Justin Welby und dem Moderator der presbyterianischen Kirche Schottlands, Iain Greenshields, begleitet.

Aus allen Landesteilen machten sich in den vergangenen Tagen Menschen auf den Weg in die Hauptstadt Juba. Für den Papst standen dort Treffen mit Präsident Salva Kiir und anderen hohen Politikern auf dem Programm. Höhepunkt des Besuchs wird die Messe am John-Garang-Mausoleum am Sonntag sein. Am Samstag trifft der Papst zudem Binnenvertriebene in dem von langjähriger Gewalt zerrissenen Land.

In der noch sehr jungen Geschichte des mehrheitlich christlichen Staates, das 2011 die Unabhängigkeit vom muslimisch dominierten Sudan erlangte, spielte Papst Franziskus bereits eine große Rolle: 2019 lud er Präsident Kiir und dessen verfeindeten Vizepräsidenten Riek Machar in den Vatikan ein, betete mit ihnen und flehte sie um ein Ende des Konflikts an. Dann kniete er sich plötzlich vor den beiden und anderen Gästen aus dem Südsudan nieder und küsste ihnen die Füße. Im Anschluss daran rauften sich die Gegner tatsächlich zusammen.