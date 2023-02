"Falter": Investigativjournalist Grozev verlässt Österreich

Der bulgarische Russland-Experte und Investigativjournalist Christo Grozev will seine Wahlheimat Österreich verlassen, weil er selbst zum Ziel des Kremls geworden ist. Wien, fast 20 Jahre lang seine Heimat, sei für Grozev so gefährlich geworden, dass er zunächst nicht mehr hierher zurückkehren wird, berichtete der "Falter" am Mittwoch. "Ich vermute, dass es in der Stadt mehr russische Agenten, Spitzel und Handlanger gibt als Polizisten", zitierte ihn die Wochenzeitung.