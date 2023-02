Stiller Protest in Myanmar

In Myanmar haben Gegner der Militärregierung zum zweiten Jahrestag des Putsches still protestiert. Bilder in sozialen Netzwerken zeigten am Mittwoch verlassene Straßen in den Wirtschaftsmetropolen Yangon und Mandalay. Andernorts ging es lauter zu. "Wir sind das Volk, uns gehört die Zukunft", riefen am Mittwoch Hunderte Demonstranten vor der Botschaft Myanmars in Thailand. "Die Revolution muss siegen." Auch in der philippinischen Hauptstadt Manila kam es zu Protesten.