"Es gibt eine realistische Möglichkeit, dass Russland weiterhin lokale Gebietsgewinne in dem Bereich macht", so die Mitteilung aus London bezüglich des Frontverlaufs im Bereich Donezk. Ein bedeutender Durchbruch sei aber angesichts unzureichender ungebundener Truppen unwahrscheinlich. Mit seinen täglichen Lageberichten will die britische Regierung der russischen Kriegserzählung entgegentreten, was Moskau wiederum als Desinformationskampagne kritisiert.

Russland und Weißrussland haben am Dienstag mit dem Training des Stabs ihres gemeinsamen Truppenverbands begonnen. Das Training sei Teil der Vorbereitungen auf gemeinsame Übungen, die die beiden Länder im September abhalten wollen, teilte das weißrussische Verteidigungsministerium mit. Ein bilaterales Abkommen zur Errichtung von gemeinsamen Ausbildungszentren soll noch ausverhandelt werden, wie aus einem Dekret des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Dienstag an seine Außen- und Verteidigungsminister hervorgeht.

Im Oktober hatte Belarus die Bildung einer gemeinsamen regionalen Truppe mit Russland angekündigt, mehrere tausend russische Soldaten waren in Belarus eingetroffen. Mitte Jänner begannen die beiden Länder gemeinsame Militärübungen der Luftwaffe. Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass auch die belarussische Armee in den Angriffskrieg eingreifen könnte. Trotz verstärkter Militärkooperation mit der russischen Regierung bestand der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko bisher aber darauf, dass er seine Soldaten nicht in die Ukraine schicken werde.