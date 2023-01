Papst startet Afrikareise in Demokratischer Republik Kongo

Papst Franziskus beginnt am Dienstag seine lang geplante Afrika-Reise, die ihn in die Demokratische Republik Kongo und in den Südsudan führen wird. Der Besuch in den beiden, von langjähriger Gewalt und Unruhen gebeutelten Staaten ist als "Friedensmission" angelegt. Franziskus landet am Dienstag in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa, am Freitag reist er nach Juba weiter, wo er bis Sonntag bleiben wird.