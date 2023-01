Weiterer US-Polizist nach brutalem Einsatz freigestellt

Nach dem brutalen Polizeieinsatz gegen einen Schwarzen in der US-Stadt Memphis ist ein weiterer Beamter vom Dienst freigestellt worden. Das berichteten mehrere US-Medien, darunter der Sender CNN und die "New York Times" am Montag unter Berufung auf die Polizei in Memphis. Die Polizei in Memphis war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Den Medienberichten zufolge handelt es sich um einen weißen Polizisten.