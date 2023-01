"Buch der Namen": UNO würdigt 4,8 Millionen Holocaust-Opfer

Ein Buch mit den Namen von 4,8 Millionen ermordeten Opfern des Holocausts erinnert seit Donnerstag im UNO-Hauptquartier in New York an das Menschheitsverbrechen. In Zusammenarbeit mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und der israelischen Vertretung bei den Vereinten Nationen ist das "Buch der Namen" bis zum 17. Februar in dem Gebäude am East River in Manhattan zu sehen.