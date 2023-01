In Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Stichwahl ums Präsidentenamt. Dabei trifft der ehemalige NATO-General Petr Pavel auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Die Wahllokale öffnen um 14 Uhr. In den letzten Umfragen lag der 61 Jahre alte Ex-General vorn. Wahlberechtigt sind in dem EU- und NATO-Mitgliedsland etwa 8,3 Millionen Menschen.

Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, ernennt aber auch die Regierung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Das Ergebnis wird am Samstagabend erwartet.

Beherrschendes Thema im Wahlkampf war der russische Krieg gegen die Ukraine. Der 68 Jahre alte Milliardär Babis versuchte, seinen Kontrahenten als Kriegstreiber darzustellen, und plädierte für eine Friedenskonferenz in Prag. Pavel verteidigte die Hilfen für Kiew. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen lagen die beiden mit jeweils rund 35 Prozent der Stimmen fast gleichauf. Letzte Umfragen sagen indes einen Sieg Pavels voraus.